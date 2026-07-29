Manisa’da 15 CHP’li belediye başkanı YENİ Parti’ye katıldı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'den ayrılan biri Büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkanı düzenlenen törenle YENİ Parti'ye katıldı. Salonu dolduran Manisalılar, Özel ve YENİ Parti'ye yoğun destek verirken, düzenlenen törende ilk rozet YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'e takıldı.

CHP'den ayrılan belediye başkanlarının, ilçe başkanlarının, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyelerinin YENİ Parti'ye katılımı dolayısıyla Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Törende biri Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 15 belediye başkanı YENİ Parti saflarına geçti.

CHP'de Mutlak butlan kararı sonrası istifa eden Özgür Özel tarafından kurulan YENİ Parti Manisa'da teşkilatlanma çalışmalarına başladı. CHP'den istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve 14 ilçe belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasına rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Gülşah Durbay'ı anarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Vefat eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve kıymetli kardeşimiz, yoldaşımız, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum. Kalbimizde yaşıyorlar ve onların hayal ettiği bir Türkiye için biz onlardan o bayrağı devraldık. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Belediyecilik gerçekten hem belediye başkanları için hem meclis üyeleri için hem belediye çalışanları için zor bir iş. İşte belediye başkanlarımızın birçoğu da şu anda hapiste. Ama ondan sonra bir aşamaya geldik ki bu ülkede demokrasi çok acı. Ne yazık ki bu sefer ana muhalefet partisine bir müdahale oldu. Ülkenin kurucu partisine işte butlan diye 'ben butlan diye duymamıştım hayatım boyunca' Bilmiyorum siz duydunuz mu? İlk defa butlan diye bir kelimeyle tanıştık. Ben hukukçu değildim. Hukukçular mutlaka biliyordur. Böyle bir kavramla tanıştık. Elimizde iki seçenek vardı. ya parti içinde mücadele edip acaba bir şey olacak mı demek, ya da partiyi tekrar seçim yoluna geri almak ki bunun için elimizden geleni yaptık. Ülkenin ihtiyacı olan şu anda işçinin, emekçinin, çiftçinin düştüğü durumdan, olduğu durumdan rahatsız olup onu daha iyi hale getirecek bir siyasi parti oluşumuydu. Ama burada Manisa'nın başka da bir özelliği vardı tabii. Sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bizim hemşehrimiz, yol arkadaşımız Özgür Özel'in memleketindeyiz. Tabii ki Manisa Özgür Özer'i unutmayacaktı. Tüm Manisa Genel Başkanını unutmayacaktı. Manisa'da kime sorarsanız sorun, hangi siyasi partiden hangi Manisalıya sorarsanız sorun, hangi ilçeye giderseniz gidin, Özgür Özer hakkında kötü söz söyleyen insan bulamazsınız. Herkes onun için vefalı der, herkes iyi bir yol arkadaşı der, herkes düzgün, dürüst insan der. Bunu Manisa'daki CHP'liler de biliyor, MHP'liler de biliyor, tüm AK Partililer de biliyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir yerde siyaset yapmadım. Siyasi hayatıma gözlerimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde açtım. Gene şuramızda, yüreğinizde Cumhuriyet Halk Partisi var. İnşallah o günleri de göreceğiz. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, bu ülkenin sosyal demokratları, Atatürkçüleri, cumhuriyetçileri, bu ülkenin temeli olacak, bu ülkenin iktidarı olacak. Tekrar bu ülkenin kurtarıcısı olacağız. Yeni partimiz hepinize hayırlı olsun" dedi.

Ardından YENİ Parti Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de birer konuşma yaparak iktidar yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Törende ilk rozet, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından Özgür Özel'in eşi Didem Özel'e takıldı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti'ye geçen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a rozetlerini taktı. Salonu dolduran Manisalılar, Özgür Özel ve YENİ Parti'ye destek sloganları attı.

Gerçekleşen katılımlarla YENİ Parti, Manisa'da Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte 3 milletvekili ve 15 belediye başkanıyla siyasi yapılanmasını daha da güçlendirdi. CHP'nin Manisa'da belediyesi kalmazken diğer 3 ilçesinde ise AK Parti'li belediye başkanları bulunuyor.