Manisa'da Ramazan İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Manisa\'da Ramazan İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da düzenlediği iftar programında Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. Başkan Ferdi Zeyrek, görev süresi bitmeden halktan helallik alacağını belirtti ve Ramazan boyunca 17 ilçede iftar sofraları kuracaklarını duyurdu.

26.03.2025 13:24  Güncelleme: 13:27
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmak amacıyla Turgutlu'da iftar programı düzenledi. İftara katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım." dedi.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Serhat Orhan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının bereketini paylaşan vatandaşlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

"Aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten çok mutluyum"

İftar programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, "11 ayın sultanı bu mübarek Ramazan gününde sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten gerçekten çok mutluyum. Allah'ım bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğiniz duaları inşallah kabul eder. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve Ramazan boyunca da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa'da değişimin yalnızca isim değişikliği olmadığını belirterek, "Bu değişim yönetim anlayışını ve şeklini değiştirdiğimiz bir dönüşümdü. İşte bu yönetim anlayışının içerisinde Halil İbrahim sofraları var. Bu sofralarda birlikte olmanın, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize destek veren, Çetin Başkan'a destek veren ve bu sofraların kurulmasına vesile olan tüm Kasabalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım. Çünkü ben sizlere bir söz verdim, Turgutlu'nun ve Manisa'nın ihtiyaçlarını biliyorum. Sizler de bana güvendiniz, oy verdiniz. Bu güveni boşa çıkarmayacak ve verdiğim sözleri yerine getireceğim. Her zaman bu sofralarda buluşmak dileğiyle şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Sizlere seçim sürecinde sözler vermiştik. Bu sözlerden biri de her zaman yanınızda olacağımız ve her derdinize derman olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizdi. Bugün de Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile birlikte bu iftar sofralarını sizler için hazırladık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu paylaşarak dualarla oruçlarını açtı. İftar sonrasında düzenlenen Hacivat - Karagöz oyunu ve sihirbazlık gösterileri özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa'da Ramazan İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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