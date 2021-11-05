Manisa'da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi olduğunu ifade eden kişiye küfür etmesinin utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan, "Lütfü Türkkan'ın, Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde 'HDP ile ne yapıyorsunuz?' diyen şehit ağabeyine küfretmesi akıl alır gibi değil. Bu tür davranış içerisinde olanların bu ülkenin değerlerinden bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Bu toprakları vatan yapanlara küfür değil övgü yakışır, kıymet vermek yakışır. Şehit aileleri ve gazileri derinden yaralayan söylemi için vicdanlarımızda mahkum olan bu kişiye edep yahu!..' Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını kanını vermiş olan kıymetli şehitlerimizi, gazilerimizi daima el üstünde tutmak gerekirken bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu. - MANİSA