Manisa'da son bir yılda sosyal belediyecilik hizmetleri hız kazandı - Son Dakika
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Politika

Manisa'da son bir yılda sosyal belediyecilik hizmetleri hız kazandı

Manisa\'da son bir yılda sosyal belediyecilik hizmetleri hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiği ilk yılda sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle fark oluşturmaya devam ediyor.

13.04.2025 15:27  Güncelleme: 15:29
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiği ilk yılda sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle fark oluşturmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda, il genelindeki altyapı, yol, gibi hizmetlerine tüm hızıyla devam ederken diğer taraftan da Başkan Ferdi Zeyrek'in sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede hayata geçirdiği projelerle hem vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamını da zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda, konser, tiyatro, sergi gibi 377 etkinlikle de Manisalıların hayatlarına dokunup kentin kültürel dokusu ve sosyal yaşamına canlılık kazandırdı.

"Hayatın her alanına dokunan bir anlayışla çalışıyoruz"

Başkan Ferdi Zeyrek, "Sosyal belediyecilik bizim için sadece destek değil, adalet, eşitlik ve dayanışmadır. Bir çocuğun okul çantasından bir annenin ulaşım desteğine, işe ya da okula giderken içilen sıcak bir çorbadan çiftçimizin tarlasına kadar hayatın her alanına dokunan bir anlayışla çalışıyoruz. Manisa'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek" dedi.

Son bir yıl içinde sosyal belediyecilikte dikkat çeken çalışmalardan olan Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek vatandaşlara uygun fiyatlı, ekmek, sağlıklı yemek, süt ve süt ürünlerinin sunulmasını sağladı.

Halk Ekmek uygulamasının 33 şubeye ulaştığı ve uygun fiyatla halka sunulan ekmek sayısının ise 2 milyon adede yaklaştığı öğrenildi.

226 bin kişiye günaydın çorbası

Manisa'da sabahları yüzleri güldüren bir diğer uygulama ise sıcak çorba ikramı oldu. Özellikle sabah erken saatlerde işe ya da okula giden vatandaşlar için hayata geçirilen Günaydın Çorbası ile 226 bin kişiye ulaşıldı. İhtiyaç sahibi 186 bin kişiye çeşitli sosyal destekler sağlanırken dağıtılan 13 bin gıda kolisi ile de sosyal desteklerin kapsamını daha da genişletildi.

Manisa'da ulaşımda dönüşümü ve kooperatiflerle yapılan görüşmeler sonunda seferlerin artmasını, vatandaşların durakta bekleme süresinin düşmesini sağlayan Başkan Zeyrek, aylık 50 milyon TL ulaşım desteği ile yeni bir dönemi de başlattı. Toplu taşımada yaşanan dönüşümün en önemli ayaklarından biri, 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere tanınan Anne Kart uygulaması oldu. Aylık 60 ücretsiz biniş hakkı sağlayan kart sayesinde hem annelerin ulaşım giderleri hafifledi hem de şehir içi ulaşımda pozitif ayrımcılık hayata geçirildi. Kadınlara, akşam saatlerinde durak dışında inme hakkı tanınarak güvenli ulaşımın önü açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımın başkenti Manisa'da üreticileri de unutmadı. Binlerce üreticiye 565 ton tohum desteğinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebekler ve ailelerini de unutmadı. Bir yılda 2 bine yakın aileye Hoş Geldin Bebek çantaları ulaştırıldı. Hamile kadınlar için düzenlenen ücretsiz yoga ve doğuma hazırlık eğitimleri ise sağlıklı bir gebelik süreci için önemli katkılar sağladı. Ben Buradayım projesi kapsamında Alzheimer hastalarına verilen akıllı takip cihazları sayesinde, kaybolma riski taşıyan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilmesi sağlandı. İşitme engelli vatandaşların günlük hayatlarında ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla da ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yılda, kültür ve sanat alanında attığı adımlarla da kentin sosyal dokusunu güçlendirerek halkı sanatla buluşturdu. Bir yılda gerçekleştirilen tiyatrodan konsere, söyleşilerden festivallere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen 377 etkinlikle şehrin kültürel yaşamını zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, Manisa'yı bir kültür ve sanat şehri haline getirme yolunda emin adımlar attı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Biz bu yola sadece yol yapmak, bina dikmek için değil; insanların kalbine dokunmak, hayatlarına umut olmak için çıktık. Bir annenin çocuğuyla güvenle yolculuk edebilmesi, bir öğrencinin sınavlara eşit şartlarda hazırlanabilmesi, bir emeklinin uygun fiyata yemek yiyebilmesi bizim için en az altyapı kadar önemli. Sosyal belediyecilik, kentin yalnızca sokaklarını değil, vicdanını da aydınlatmaktır. Herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Manisa hayal ettik. Şimdi bu hayali adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Kimse geride kalmayacak, çünkü biz 1,5 milyon Manisalı olarak büyük bir aileyiz" dedi.

Sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmadıklarının atını çizen Başkan Zeyrek "Sosyal belediyecilik hizmetlerimizin yanında, Manisa'nın ruhunu, kültürünü, sanatı da besliyoruz. Kentin her köşesinde düzenlediğimiz konserlerden tiyatrolara, sergilerden festivallere kadar her etkinlik, Manisalılara bir parça mutluluk, bir parça renk katmayı hedefliyor. Bizim için sanat ve kültür; bir toplumun kalbidir, bir şehrin kimliğidir. Biz, Manisa'yı yalnızca bir yaşam alanı değil, sanatla buluşan, kültürle şekillenen bir şehir haline getirmek istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa'da son bir yılda sosyal belediyecilik hizmetleri hız kazandı - Son Dakika

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