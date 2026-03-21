AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı bayramlaştı

Manisa'nın Selendi ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu belirterek, "Teşkilat mensuplarımız ve hemşerilerimizle bir araya gelerek bayramlaştık. Bu güzel birlikteliğin daim olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ise bayramlaşma programına katılan herkese teşekkür ederek, "AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı olarak bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan tüm teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA