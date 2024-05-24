Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarını ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarını ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerde ilçelerin gelişimi ve projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

24.05.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Balaban'a ziyaret

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban makamında Manisa Valisi Enver Ünlü'yü konuk etti. Ziyarette Vali Ünlü'ye Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay eşlik etti. Görüşme sırasında, Vali Ünlü ve Başkan Balaban, ilçenin gelişimi ve kalkınması adına yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Balaban, Vali Ünlü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş birliği içinde çalışarak ilçeyi daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Başkan Durbay'a ziyaret

Manisa Valisi Enver Ünlü son yerel seçimde Manisa tarihinin ilk ilçe belediye başkanı seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü'ye ziyareti sırasında Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel eşlik etti. Başkan Durbay ise Vali Ünlü'yü Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Şimşek, Yenal Yıldırım ve Ahmet Baydar ile birlikte belediye girişinde karşıladı.

Vali Enver Ünlü, Başkan Gülşah Durbay'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Vali Ünlü, Durbay'ın seçimlerde kazandığı başarının, halkın ona olan güveninin bir göstergesi olduğunu vurguladı ve kadınların yerel yönetimlerde daha fazla temsil edilmesinin önemine değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, Vali Ünlü ve Kaymakam Genel'e belediyenin projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Başkan Durbay, özellikle şeffaf, adil ve liyakatli yönetim anlayışı ile Şehzadeler'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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