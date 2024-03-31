Manisa\'da 19 aday yarıştı, başkan adayları sandık başına gitti

Politika

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 adayın yarıştığı ve 17 ilçesi bulunan Manisa'da başkan adayları sandık başına gitti.

Seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında gelen Manisa'da siyasiler sandık başına giderek sandıklardan gelecek sonuçları beklemeye başladı.

Büyükşehirde 19 aday yarışıyor

Büyükşehir Belediyesi için 19 adayın yarıştığı Manisa'da Cumhur İttifakının adayı MHP'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek ve İYİ Parti'nin adayı Gürhan Özcan oylarını aileleri ile birlikte kullandı.

Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve 3 dönemdir başkanlık görevinde bulunan MHP'li Cengiz Ergün oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda 1186 Nolu sandıkta eşi Şeyda Ergün ile birlikte kullandı.

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek oyunu eşi Nurcan Zeyrek ile oylarını kullanırken çiftin kızları Nehir, Elif ve Zeynep de ailesine eşlik etti. Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehitler Ortaokulu 1351 Nolu sandıkta oy kullanan Ferdi Zeyrek aynı okulda oy kullanan AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ile de sarılıp birbirlerine başarılar diledi.

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Gürhan Özcan eşiyle birlikte Muradiye Atatürk Ortaokulu'nda 1417 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Yunusemre'de adaylar sandık başında

İlçenin kurucu başkanı ve iki dönemdir Yunusemre Belediye Başkanı olan, Cumhur İttifakının başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi oyunu Uncubozköy Huzurevi'nde kurulan 1552 numaralı sandıkta eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte kullandı.

CHP Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, eşi Serap Balaban ile oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda 1173 Nolu sandıkta kullandı.

İYİ Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan, eşi Hatice Akan ile birlikte oyunu ilçedeki Organize Sanayi İlkokulu'nda 1306 Nolu sandıkta kullandı.

Şehzadeler'de heyecanlı bekleyiş

Şehzadeler ilçesinin kurucu belediye başkanı olarak iki dönem görev yapan ve yeniden aday olmayan Ömer Faruk Çelik'in yerine Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak gösterilen AK Parti'li Yavuz Kurt ise oyunu Şehitler Ortaokulunda kullandı.

CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, 2. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda 1015 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Durbay'a annesi Fatma Durbay ile babası Osman Durbay ve partililer eşlik etti.

İYİ Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ahmet Karadağ ise oyunu ilçeye bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesinde ilkokul tahsilini tamamladığı Hayrullah Divrik İlkokulu'nda 1291 nolu sandıkta oyunu eşiyle birlikte kullandı. - MANİSA