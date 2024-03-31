Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleri sonuçlarına ilişkin, "Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müşteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" dedi.
Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in seçim yasaklarının kaldırıldığını duyurmasının ardından belediye binasının bahçesinde vatandaşlara seslendi. Ankara'nın kendilerine gelmiş geçmiş tüm şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Yavaş, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. Rakibi Turgut Altınok için çalışan başkentlilerin bu seçimde kaybetmediğini söyleyen Yavaş, "Onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müşteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" dedi.
"Önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir anlayışla yöneteceğiz"
Belediyecilik anlayışlarının sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışı olmadığını söyleyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Sizlere söz veriyorum; önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz."
Öte yandan Yavaş, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Beypazarı ilçesinde, Güdül ilçesinde, Haymana ilçesinde, Kalecik ilçesinde, Nallıhan ilçesinde, Polatlı ilçesinde ve Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan seçimlerde belediye başkan adaylarının kazandığını söyledi. Yavaş, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Kahramankazan ve Mamak ilçelerinde ise adaylarının önde olduğunu belirtti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni Turgut Altınok'tur - Son Dakika
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
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