Mansur Yavaş\'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu\'nun alternatifini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yaptığı açıklamada, "Ben olamazsam çıkarılan adayı desteklerim" mesajı vermişti.

FARKLI SENARYOLAR KONUŞULUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta cumhurbaşkanı adaylarının İmamoğlu olduğunu söylese de tutukluluk durumu sonrası kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

"SELİN SAYEK BÖKE İSMİNİ SIKÇA DUYACAĞIZ"

Gazeteci Sinan Burhan, TV100'de katıldığı programda önemli bir iddia dile getirdi: "O zaman günün sürprizini söyleyeyim. CHP'nin adayı, Özgür Özel olmazsa Ekrem Bey'in de desteğini alarak Selin Sayek Böke olacaktır. Artık bu ismi sıklıkla duyacağız. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Selin Sayek Böke'dir."

Selin Sayek Böke

"ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLURSA..."

Burhan ayrıca, Özgür Özel'in adaylık ihtimaline ilişkin, "Çok net bir kulis bilgisi söylüyorum. Kritik nokta şu; eğer Özgür Bey kazanacağına inanırsa aday olacak. Ancak aday olması için genel başkanlığı bırakmak zorunda. Bırakmazsa aday Böke'dir. Çünkü kaybederse genel başkanlığı da risk altına girecek" ifadelerini kullandı.