Yavaş'tan Kurultayda Fitne Yorumları

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin 14 büyükşehir belediye başkanı bulunduğunu anımsatarak, "(İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda) Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz." dedi.

Yavaş, CHP'nin ATO Congresium'daki "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı verilen 20. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, dün karara bağlanan tüzük değişikliğinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşma yapacağının kendisine 1 saat önce haber verildiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır; aylardır yakılan fitne ateşine, yani 'Ekrem mi, Mansur mu?' ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz, bu konuda Genel Başkanımızın görüşü, açıklamaları belli. Biz 14 büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz. Ben isterdim ki tüm arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın ya da eğer ileriye matuf bir şey düşünülüyorsa, ikimiz de farklı fikirlerde değiliz, aynı şeyleri anlatacağız, aynı duygulara sahibiz ama en azından bir gece öncesinden konuşma hazırlayabilirdik ve Türkiye'nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik."

"İnsanlar ikna olursa oy verir"

Partinin, tüzük kurultayını başarıyla atlattığını aktaran Yavaş, "Program kurultayını da bir an evvel yapacak ve bu ülke için ne hizmetler yapacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı mutlaka ortaya koyacağız. Çünkü sıkıntıyı yaşayan milletimize hangi konuya nasıl çare bulacağımızı göstermek bizim görevimiz. İnsanlar ikna olursa oy verir." diye konuştu.

"Aslında biz ikna ettiğimizi de düşünüyoruz." ifadesini kullanan Yavaş, oylarını arttırdıklarını, büyükşehir belediye başkanlığı sayısını 14, belediye sayısını da 412'ye çıkardıklarını söyledi.

Yavaş, "Sosyal demokrat belediye başkanlarının yönettiği yerlerde insanlar nasıl mutluysa, huzur içerisinde ötekileştirilmeden yaşıyorsa, gelecek CHP iktidarında da bütün ülkede huzur ve bereketin hakim olacağını ispat bizlere düşüyor diyerek çalıştık. Sonuç itibariyle bütün belediye başkanlarımız oylarını arttırdı. Üstüne de yeni belediye başkanları kattık. 11 olan bir büyükşehir belediye başkanı sayımız, 14'e çıktı. Belediye sayımız da 412'ye ulaştı." diye konuştu.

"Kimse kendini güvencede hissetmez"

Daha önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sözü verdiklerini belirten Yavaş, hazırlanacak programda bunun çok güçlü bir şekilde dile getirilmesinin vatandaşa karşı sorumluluklarının gereği olduğunu bildirdi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte hukuk sisteminde de düzenleme gerektiğini söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllardır yaşanan gücü eline geçirenin yargıyı sopa gibi kullandığı bir olayın olmayacağı, rövanş alma hukukunun ortadan kalkacağı, tam bağımsız bir yargı sistemi kurularak insanların adalete inancını arttıracağımız konusunda söz vermemiz gerekiyor. Çünkü dünkü tahliyelere de baktığımız zaman insanların adalete olan inancı, ya tanıdığın olacak veya yapanın yaptığı yanına kar kalacak şeklinde. Böyle bir hukuk sistemi olan ve dünyadaki hukuk sıralamasında son sıralarda yer alan bir ülkede hiç kimse kendini güvencede hissetmez, herkes kendi adaletini tesis etmek ister. Böyle bir ülkeye de ne yatırım gelir, ne başka bir şey gelir."

"İlk seçimde iktidara geleceğiz"

Hükümetin ülke gündeminden tamamen koptuğunu savunan Yavaş, "Yasaklar konusunda da konuşmaya gerek yok. En kolay akıllarına gelen şey, yargı sopası." dedi.

Yavaş, şeffaf, adil bir şekilde, yolsuzluk olmadan da ülkenin yönetilebileceğini gösterdiklerini belirterek, "Ne adliyeden ne de başka bir şeyden korkuyoruz. 5 yıldır bütün televizyonlar bizim 11 belediye başkanımızın aleyhinde yayın yapar, 5 yıldır karalama yaparlar. Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha bir tane bürokrat savcılığa gitmedi. Yaptıkları karalamalar ne oldu, yüzde 50'yi 60'a çıkardı. Tüm karalamalar karşısında bizler üstümüze düşeni yapacağız. Karalamaları da fayda etmeyecek, ters tepecek ve ilk seçimde, inşallah erken seçimde mutlaka ve mutlaka iktidara geleceğiz. Bundan şüphemiz yok." değerlendirmesini yaptı.

Özel, belediye başkanlarıyla delegeyi selamladı

Yavaş'ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salondaki belediye başkanlarıyla kürsüye gelerek delegeyi selamladı.

Özel, "Mansur başkanımın konuşmasıyla birlikte sakın ha sakın, basın sanır ki iki gözümüzden biri kurumuş, birisi yaşarmış. İkisini de birbirinden ayırmam." ifadesini kullandı.

"Bundan birkaç gün önce Ekrem başkan planlanan marjda söz istemişti" diyen Özel, dünkü programın uzamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının bugüne kaldığını dile getirdi.

Özel, "'Mansur başkana da soralım, arzusu varsa ona da bir söz hakkı verelim.' dedim. Burada tüm sorumluluk genel başkan olarak bana aittir. Bu aile, bu günden birlik ve beraberlik içinde ayrılacak bir ailedir. Yanımdakilerin hepsi iktidarımızın anahtarlarını ellerinde taşıyan göz bebeklerimizdir." dedi.

Ekrem İmamoğlu da belediye başkanları adına konuşmak için daha önce talepte bulunduğunu, dünkü program uzayınca konuşmasının bugüne kaldığını belirterek, "Bizim aramızda sorun olmaz ama olan biten budur. Senin (Mansur Yavaş) rahatsız olacağın yerde, rahatsız olacağını duysam, bilsem, konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın." diye konuştu.