Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

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2028 yılında partisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" ifadelerini kullandı.

06.08.2024 09:54  Güncelleme: 10:27
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Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masada adının "Cumhurbaşkanı adayı" olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde 2028 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti.

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

"ELBETTE BU YÜKÜN ALTINA GİRERİM"

Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı' programında açıklamalarda bulunan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Yavaş ile olan telefon görüşmesini kamuoyu ile paylaştı. Burhan, "Ben Mansur Beyi ilk defa telefonla aradım kendisi 'Uçaktayım mesaj yazar mısınız' dedi. Ben de 'Sayın Başkanım bugünlerde anketlerde sizin isminiz cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' dedim. Kendisi de 'Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum' yanıtını verdi" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

İMAMOĞLU MESAFELİ DURUYOR

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını bir fotoğrafını Cumhurbaşkanlığı forsu önüne koyarak paylaşması büyük ses getirmişti. Bu paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'ndan ise dikkat çeken bir değerlendirme gelmişti. Yapılan paylaşımın zihninde zerre kadar kıymeti olmadığını ifade eden İmamoğlu, Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mikail Şahin: O KAPASİTE YOK. 146 205 Yanıtla
    huseyin ergun: İngiliz, büyükelçisiyle balık yiyip icazet alması lazım. Ülke kimlere kaldı. Üzülüyorum. 1 3 Sivet Ok: 2028'e daha çok var. Milletin iki yakasını bir araya getirmek için çaba harcayın. 1 1
  • Selim Kayisi: Yakışır. 186 131 Yanıtla
  • Levent Akyul : Vizyon yok misyon yok Türkçe yok konuşmayı bilmiyor. Gerçekten komik adam hiç bir şey yapmayarak çok şey yaptım diyen ülkedeki 2'nci kişi Ekonun enine su dökemez ama yokluğunda aratmaz :) 139 171 Yanıtla
    mustafa aykanat: Bide avukatım diyo 0 0 Huseyin Gulmaya: “Adalet devletin varlığının sebebidir” Kimin Hangi İnançta Olduğu Sadece Allahla Kulu Arasındadır... 0 0
  • Hayrettin Aydın: Sen önce bir Ankarayı yönet de her yer kazı.. kazdiginiz yerleri kapatmiyorsunuz heryer toz toprak içinde .. 139 155 Yanıtla
    Derya Nadir: Olur mu oralara izin vermiyorlar ???? 0 0
  • Serkan Basar: Çalmayan Başkan Yakışır Dürüst Adam siz trollerin mesajlarına bakmayın halk her şeyin farkında 147 109 Yanıtla
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