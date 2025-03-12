Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var

CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı yarışına katılmayacağını daha öncesinde açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, zaman zaman ilginç açıklamalar yapıyor. Günü geldiğinde duruma göre karar vereceğini söyleyen Yavaş'ın aday olma ihtimali tam olarak ortadan kalkmazken, bir kez daha dikkat çeken bir çıkış yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi. Yavaş şunları söyledi: "Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım" diyen Yavaş "Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak.

"EN BAŞTA BEN EKREM BAŞKANIN YANINDA OLACAĞIM"

Birinin ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

"AMACIMIZ HALKTAN KOPMUŞ BU İKTİDARDAN KURTULMAK"

Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek süratiyle en doğruyu yapacağız. Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz. Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak."