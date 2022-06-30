Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti

30.06.2022 10:37

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3. yıl yeni proje tanıtım töreninde Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi. Sunumların ardından sahne alan Ankaralı şarkıcı Tan Taşçı'nın seslendirdiği şarkı esnasında seymenlerle Ankara havası oynayan Yavaş'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevinin 3. yılında yeni projelerini açıklamak için Ankaralı vatandaşlar ile bir araya geldi. Törende yapılan sunumlar sonrası Ankaralı sanatçı Tan Taşçı, seslendirdiği parçalarla vatandaşlar unutulmaz anlar yaşattı.

YAVAŞ ANKARA HAVASI OYNADI

Öte yandan konserde bir de sürpriz yaşandı. Sahneye bir anda çıkan seymenler karşısında şok olan Mansur Yavaş, Tan Taşçı ve seymenler ile Ankara havası oynadı.

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti - Son Dakika


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10:37 Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti - Son Dakika
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