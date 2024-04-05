Mansur Yavaş: Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti silinmeli - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti silinmeli

Mansur Yavaş: Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti silinmeli

Yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 'Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır' dedi.

05.04.2024 13:34  Güncelleme: 13:58
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Yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, "Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Merkez Binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halka hitap eden Yavaş, "5 yıl önce seçimlerin ardından olduğu gibi yine burada toplandık. Bu başarı sizin sevginizle kazanıldı" dedi.

Seçimden önceki 5 yılı değerlendiren Yavaş, Ankara'ya şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını getirdiklerini söyledi. Kimseyi ayırmadan ve hangi bölgeden ne kadar oy alındığına bakılmaksızın hizmet ettiklerini dile getiren Yavaş, Ankaralıların başını öne indirecek tek bir işin içinde olmadığını kaydederek, rekor oyla vatandaşların kendisine görevi 5 yıl daha emanet ettiğini belirtti.

"Kibir, nefret, ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır"

Kamuoyu anketleri ve seçim sonuçlarından halkın yöneticilerden polemik istemediği sonucunun çıktığını söyleyen Yavaş, "Halk artık kavga etmeyen, işini yapan, çok çalışan kişilere teveccüh gösteriyor, 'işini yap kötü günümde yanında ol' diyor. Bunun da en büyük kanıtı Ankara seçimlerindeki rekor oy farkıdır. Bu nedenle 'Az laf çok iş' dedik. Umuyoruz ki bu anlayış Türkiye'de siyaset yapan herkese sirayet etmelidir. Halkı anlayan, dertleriyle hemhal olan, yalnızca halkın verdiği görevi yapan anlayış ülkemizde hakim olmalıdır. Kibir, nefret, ayrıştırma siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada yaptığımız çalışmalar ve siyasi tutumumuz nedeniyle herkes bizim belediyecilik anlayışımızı konuşuyor. Herkes Mansur Yavaş belediyeciliğini konuşuyor. Bu da benim en büyük onurum, torunlarıma bırakacağım en büyük mirasım olacaktır. Bu dönemde de Ankara'mızı altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, teknoloji merkezleriyle, gençlik merkezleriyle, ulaşımıyla, yollarıyla, tarihi ve kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve elbette dayanışmasıyla geleceğe taşımak için çok çalışacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Kibir, nefret ve ayrıştırma siyaseti silinmeli - Son Dakika

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