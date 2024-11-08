Mansur Yavaş: Ödenen Konser Ücretleri Toplam Maliyeti Yansıtıyor

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama yaptı. Basına yansıyan ücretlerin tamamının sanatçılara ödenen ücretler olmadığını belirten Yavaş, sanatçılara ödenen bedelin organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçası olduğunu kaydetti. Başkan Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101'inci yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmak üzeredir. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır. Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz."

"Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır"

Ortaya çıkan ücretlerin sadece sanatçıya ödenen miktar olmadığını belirten Yavaş, "Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız. Ankaralılar müsterih olsun. Teftiş sonucunda kim olursa olsun kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikayette bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA