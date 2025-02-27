Mansur Yavaş: Ön seçim hayırlı olsun, diğer seçenekler gündemde - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Ön seçim hayırlı olsun, diğer seçenekler gündemde

Mansur Yavaş: Ön seçim hayırlı olsun, diğer seçenekler gündemde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de gerçekleştirilen ön seçimi değerlendirdi ve diğer seçeneklerin her zaman gündemde olduğunu belirtti.

27.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirilen ön seçimin hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" dedi.

Ankara Çankaya'da bulunan bir otelin konferans salonunda düzenlenen programla Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) açıldı. Mansur Yavaş, basın mensuplarının "CHP'de gerçekleştirilen ön seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu konudaki açıklamamı yaptım, ön seçim hayırlı olsun dedim. Bunun haricinde söyleyecek bir şey yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "CHP'nin de aynı saatte toplantısı vardı. Neden bu toplantıya katılmayı tercih ettiniz?" sorusu üzerine Yavaş, "Özel bir sebebi yok. Biraz provoke bir soru oldu bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Buraya katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMBEK diye bir programı var CHP'nin, ona yetişeceğiz buradan" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Ön seçim hayırlı olsun, diğer seçenekler gündemde - Son Dakika

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