Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Vergi ve SGK Borcu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Vergi ve SGK Borcu Açıklaması

Mansur Yavaş\'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nde Vergi ve SGK Borcu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin herhangi bir vergi veya SGK borcu olmadığını, yalnızca 6 iştirakinin hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı. Yavaş, bu süreçte hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

16.12.2024 18:13  Güncelleme: 18:18
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca SGK'ya borcu olan belediyelerin hesaplarına bloke konulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL."

Yavaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Vergi ve SGK Borcu Açıklaması - Son Dakika

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