Mansur Yavaş'tan CHP'ye Destek - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan CHP'ye Destek

Mansur Yavaş\'tan CHP\'ye Destek

Mansur Yavaş, Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu ve CHP içindeki benzer görüşleri vurguladı.

02.11.2024 17:17
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve CHP içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıranlar bu eleştirileri yapanlardır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesinde, 'Genç Akademi Ulus'un açılışına katıldı. Törende, CHP İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanları da yer aldı. Yavaş, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını değerlendiren Yavaş, "Bir hukukçu olarak yapılan işi yanlış bulduğunuzu, kayyım işinin de yanlış olduğunu söyledik. Bir kişi seçiliyor ama bir şekilde görevden alınıyorsa mutlaka Belediye Meclisi'nden birisinin onun yerine seçilmesi gerektiği hukuka, seçmen iradesine daha uygundur. Dolayısıyla 5 yıl, 10 yıl geriye giderek, telefon konuşmalarına bakılarak bir tutuklama yapıldıysa, yine bir hukukçu olarak söylüyorum; herhalde iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye yönelik bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı" diye konuştu.

'KİMSE ROL ÇALMAMALI'

Yavaş, Esenyurt Meydanı'nda CHP ile DEM Parti'nin ortak mitingine parti içerisinden yapılan eleştirilerle ilgili, "Tabii ki öncelikle CHP kendi belediye başkanına kendisi sahip çıkacaktır. Haksızlığa birisi uğradığı zaman herkesin buna sahip çıkması önemlidir ama şöyle de bir şey duydum. Orada Saadet Partisi'nden bir yetkili olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben şöyle bakıyorum olaya; kimse rol çalmamalı, haksızlığa herkes isyan etmeli. Ama elbette bunun arkasında CHP olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de CHP'nin içerisindeki herkesin fikrini rahatça söyleyebilmesinden geliyor. Bu konuda da zaten bugünlerde kamuoyuna açıklamalar yapılıyor" dedi.

'CHP'NİN 6 OKUNDAN BİRİ MİLLİYETÇİLİKTİR'

Esenyurt'taki mitinge katılmadığı için kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Yavaş, " Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yazısını ben Ulus Meydanı'na astım. 'Biz milliyetperveriz, doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz' diye. CHP'nin 6 okundan biri de milliyetçiliktir ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup, CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve CHP içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıranlar bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin, bu Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu unutup başka başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır. Birlik ve bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi, bunlar olmazsa olmazımızdır. CHP'nin de olmazsa olmazıdır. Bu konuda 6'lı masada vermiş olduğu imza vardır. Bu imzayı ortadan kaldıracak hiçbir açıklama da şimdiye kadar yapmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan CHP'ye Destek - Son Dakika

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