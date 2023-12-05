Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz

İYİ Parti, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, AKŞENER'E İTTİFAK TEKLİF ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Bu teklif dün İYİ Parti GİK toplantısında ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

YAVAŞ: PARTİ KARARLARINA KARIŞMIYORUZ, SAYGI DUYUYORUZ

İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapma teklifine ret yanıtını vermesi Ankara'da büyük ses getirirken, konuyla ilgili bir değerlendirme de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Habertürk'ten Feyzi Çakır'a konuşan Yavaş, "Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.