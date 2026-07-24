ABB Başkanı Yavaş, Özgür Özel ile telefonda görüştü
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i arayarak Yeni Parti'nin kuruluşu ve genel başkan seçilmesini tebrik etti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i telefonla aradı.
Özgür Özel'i telefonla arayan ABB Başkanı Yavaş, Yeni Parti'nin kuruluşu ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini tebrik ederek, "Yeni Parti'nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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