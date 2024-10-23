Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı İçin Harran\'ı Ziyaret Etti

Politika

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Harran ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

Ekim ayı toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Harran ilçesindeki tarihi sit alanı ile kümbet evleri gezdi. Başkan Yavaş'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz eşlik etti.

Hayati Harrani Hazretlerinin türbesini ziyaret edip dua eden Yavaş, daha sonra kale bölgesi ile Dünyanın ilk üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesinin kalıntılarını inceledi. Ulu Cami ile Harran Kümbet evlerini de gezen Başkan Yavaş, yetkililerden bilgi aldı. - ŞANLIURFA