Mansur Yavaş, torununun Ekrem İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, torununun Ekrem İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti

13.05.2023 14:06

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, torununun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soru sorduğu anları paylaştı. Yavaş, "Torunum, Ekrem İmamoğlu Başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, torunu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRAZ TERLETSE DE EKREM BAŞKANIMIZ BAŞARI İLE ÇIKMIŞ"

Yavaş, paylaşımında "Torunum, Ekrem Başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" ifadelerini kullandı.

"NEDEN SULTANAHMET'İN 6, AYASOFYA'NIN 4 MİNARESİ VAR?"

Görüntülerde Mansur Yavaş'ın torunu, "Peki, Ayasofya camii İstanbul'un en büyük camisi ise niye Sultanahmet'in 6 tane minaresi var da Ayasofya'nın 4 minaresi var?" diye sordu.

"MİNARELERİ SONRADAN YAPMIŞLAR"

İmamoğlu ise "İşte şöyle. Ayasofya Camii eskiden Osmanlı'dan önce kiliseymiş. O daha sonra camiye dönüştürüldüğü için ona önce minare yapmamışlar, sonra minare yapmışlar. 4 tane uyumlu olmuş. Sultanahmet baştan cami olarak çizildiği için 6 minareli çalışılmış." dedi.

YORUMLAR (6)
  • Murat Sarıal: EKREMİN BİR TARAFTAN İST HİZMET ETMEMESİ İYİ OLUYOR HALK DOGRUYU GÖRÜRDE BİRDAHA 30 YIL CHP YE İST TESLİM ETMEZ. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • met tat: İstanbulda yaşayan biri olarak soruyorum kim miş bu imamoğlu denen kişi ne iş yapar istanbulda hiç görmedik kendilerini yalova kaymakamı mı ? Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • kenan mutlu: BU İMAMOĞLU NE ZAMAN GELDİ İSTANBULA YA DA İSTANBULDA Mİ BU HERİF HANGI İLİMİZİN BAŞKANI??? Cevap Yaz 85 18 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, torununun Ekrem İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti - Son Dakika


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