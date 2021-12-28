Üye Girişi
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü - Son Dakika

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü

28.12.2021 09:08

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsünü seslendirdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsünü seslendirdi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezinde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar, sahnede türkü de söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş ve İmamoğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü - Son Dakika


2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık? 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?         
09:58
ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek         
09:38
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
08:45 Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:05:03. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement