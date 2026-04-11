Manyas\'ta Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısında mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaş talepleri ve çözüm önerileri muhtarların katılımıyla ele alındı.

AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay ve teşkilat yönetimi, Eskiçatal-Haydar Mahallesi'nde bulunan Kadın Üretim Kooperatifi binasında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaşların talepleri ve çözüm önerileri ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay, muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımızla bir araya gelerek ilçemizin mevcut durumunu değerlendirdik. Onların görüş ve önerileri bizim için büyük önem taşıyor. Verimli bir istişare gerçekleştirdik. Bu buluşma ortak akıl ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Günay, Manyas'ın gelişimi ve kalkınması adına tüm kurum ve paydaşlarla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti. - BALIKESİR