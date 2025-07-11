Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İşçilere Ücret İyileştirmesi - Son Dakika
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Politika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İşçilere Ücret İyileştirmesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nde İşçilere Ücret İyileştirmesi
11.07.2025 20:42  Güncelleme: 20:47
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 1.884 işçiye ek protokol ile 8 bin lira refah payı vererek en düşük işçi maaşını 40 bin liraya yükseltti. Vali Tuncay Akkoyun, bu iyileştirmenin işçilerin emeklerinin karşılığı olduğunu belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli işçilerin ücretlerinde iyileştirme yapılmasına yönelik ek protokol imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bin 884 işçiye toplu iş sözleşmesine ilave olarak 8 bin lira refah payı verilmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük işçi maaşı 40 bin liraya yükseldi. Büyükşehir Belediyesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, daha önce de Eylül 2023'ten itibaren 5 bin liralık zam yapıldığını hatırlatarak, "Hak-İş ve Hizmet-İş sendikalarımızla uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda talepler ve öneriler değerlendirilerek bütçe imkanları doğrultusunda çalışmaları tamamladık. Bugün de bu çalışmanın sonucunu işçi kardeşlerimize müjde olarak verdik ve protokolle resmiyete kavuşturduk. Bu kapsamda bünyemizde çalışan bin 884 işçimize haziran ayından itibaren yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilave olarak, her bir işçimize net 8 bin lira refah payı veriyoruz. Bu iyileştirmeyle birlikte işçilerimizin en düşük aylık maaşı 40 bin liraya yükselmiş oldu. Yaptığımız bu ücret artışının idaremize 2025 yılı maliyeti yaklaşık 200 milyon TL'dir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Akkoyun, yapılan iyileştirmenin sahada fedakarca görev yapan işçilerin emeğinin karşılığı olduğunu ifade ederek, "Bu artış, sahada vatandaşlarımıza hizmet veren tüm işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığıdır. İnşallah bu iyileştirme, hem emeklerinin karşılığını almaları hem de hizmet noktasındaki gayretlerinin artması açısından büyük bir motivasyon ve moral olacaktır. Biz önümüzdeki dönemlerde de her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme anlayışıyla yürüttüğü politika doğrultusunda bizler de tüm çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması için gayret etmeye ve imkanlarımızı zorlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise, sürecin istişareyle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Biz de Mardin Belediyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın el emeği, göz nuru, alın terinin karşılığının verilmesi için Valimizle defalarca görüştük. Kendilerinin ifade ettiği gibi rakamlar konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Netice itibarıyla Valimizin takdirleriyle toplu iş sözleşmesinin bitimine 7 ay kalmasına rağmen ortalama yüzde 25 oranında bir ücret artışı işçilerimize sağlanmıştır. Bu konuda emeği geçen başta Valimiz, Belediye Başkan Vekilimiz, Genel Sekreterimiz ve ekibine Hizmet-İş sendikamız ve çalışan üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Gösterdikleri kadirşinaslık için minnettarız. Allah emeklerini zayi etmesin, başarılarını daim etsin" dedi.

Vali Akkoyun, daha sonra belediye bahçesinde işçilerle sohbet etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İşçilere Ücret İyileştirmesi - Son Dakika

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