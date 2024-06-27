Marmara Denizi\'nde müsilaj sorunuyla mücadele için eylem planı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü müsilaj nihayetinde bir sonuç. Bizim amacımız suçlu aramak değil, amacımız Marmara Denizi'ni eski günlerine el birliğiyle kavuşturabilmek" dedi.

Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4'üncü Toplantısı, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptı. Toplantıda Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin valileri, belediye başkanları, kurul üyesi bakanlıkların bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve akademisyenler yer aldı. Özhaseki, toplantı öncesi Marmara Denizi'nde yaşanan musilaj sorununa yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Marmara'ya yoğun şekilde azot ve fosfor yayılımı olduğunu biliyoruz"

Bakan Özhaseki, "2021 yılında Marmara Denizi'nde baş gösteren müsilaj sorununun çözümüne yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş olan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzun 4. toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimizin malumu Marmara Denizi'ndeki müsilajın nedenleri belli. İlk olarak iklim değişikliği sebebiyle tüm atmosferimizde ve dünya yüzeyinde sıcaklık gitgide artıyor. Bu sıcaklık artışının tüm gezegenimizde yol açmış olduğu afetlere hepimiz vakıfız. İkinci olarak ileri biyolojik arıtma tesislerimizde arıtılmayan atık sular ve tarımsal gübre kaynaklı olarak Marmara'ya yoğun şekilde azot ve fosfor yayılımı olduğunu da biliyoruz. Son olarak da denizde bir durağanlık oluşması müsilajı kaçınılmaz hale getiriyor. Şu anda Marmara Denizimiz 24 milyona aşkın nüfusa ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusu barındıran Marmara Denizi havzasının korunması için bu büyük nüfusun atıklarını da bilimsel şekilde yönetmemiz icap ediyor. Marmara Denizimizi bilimsel gereklilikler çerçevesinde korumak ve baş gösteren müsilajı kontrol altına almak adına 6 Haziran 2021 tarihinde 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hazırlamıştık. Bakanlığımız koordinasyonunda valilikler, belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz özverili çalışmalar neticesinde deniz yüzeyindeki müsilajı bir ay gibi bir süre içerisinde temizlemiştik. Aynı zamanda müsilajın yeniden görülmemesi için denize atık su deşarj eden tesisleri kalabalık bir ekiple denetçilerimizle sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor"

Amacın el birliğiyle Marmara Denizi'ni eski günlerine kavuşturmak olduğunu vurgulayan Özhaseki, "13 Haziran 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Marmara'nın korunması, müsilaj gibi bir soruna mahal verilmemesi adına koordinasyon kurulumuz da tesis edildi. 2021 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda Marmara'nın geleceğinin korunması adına 21 bilim insanımızın katılımıyla Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Hepimizin malumu hocalarımızın hazırlamış olduğu 22 maddelik eylem planımız vardı. Bunun 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılmasıyla ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü müsilaj nihayetinde bir sonuç. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir biçimde uygulanmazsa bir müsilaj gibi ekolojik bir felaket kapımızda bekliyor. İkincisi Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Üçüncüsü de başta balık türleri olmak üzere eko canlılık gittikçe azalıyor. Bizim amacımız suçlu aramak değil. Amacımız Marmara Denizi'ni eski günlerine elbirliğiyle kavuşturabilmek" dedi. - İSTANBUL