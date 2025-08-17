Marmara Depremi'nde Kaybettiklerimizi Andık - Son Dakika
Marmara Depremi'nde Kaybettiklerimizi Andık

17.08.2025 15:29
BBP Başkanı Mustafa Destici, 1999 Marmara Depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin açıklama yaptı.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı açıklamada,

"26 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 17 Mayıs 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde, kamu kurumlarımızın tespitlerine göre, 18 bin 373 vatandaşımız hayatını kaybetti, 48 bin 901 vatandaşımız yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. 200 binin üzerinde bina tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

"Özellikle 1999 yılının şartları da dikkate alındığında, karşı karşıya kaldığımız, hem insani hem de maddi yönden çok güç şartların altından, milletçe başarıyla kalktık, yaralarımızı sardık, en önemlisi, el ele verdiğimizde neleri başarabileceğimizi bir kez daha gördük.

"Ancak, geride bıraktığımız sürede, sonrasında da çok büyük felaketler yaşamamıza rağmen, çok fazla eksiğimiz bulunduğunu ve kat etmemiz gereken çok fazla mesafe olduğunu kabul etmek durumundayız.

"Yeni yapılarda afet güvenliğini en üst düzeyde denetlemeli, daha önce yapılmış olan depreme dayanıksız binaları, bir an önce, afet güvenliğine ve şehircilik kurallarına uygun bir şekilde yeniden inşa etmeliyiz.

"Bir kez daha, Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor, ailelerinin ve yakınlarının, bugüne dek dinmeyen acılarını içtenlikle paylaştığımı belirtmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

