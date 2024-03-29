Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Görevine Sadık Kalacağına Yemin Etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur ittifakı adayı Serkan Yazıcı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Marmarislilere 'görevini kötüye kullanmayacağına 'dair yemin mesajı yayınladı.
Marmaris Cumhur ittifakı adayı Serkan Yazıcı yayınladığı mesajında, 'Marmaris'imiz uygun görür ve belediye başkanı olarak bizi göreve getirirse' girişi ile yaptığı yeminde "Atatürk İlke ve İnkilapları'na bağlı kalacağıma, Kamu kaynaklarını halkının menfaatleri doğrultusunda, israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma, kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak hemşerilerimizin güvenini sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağıma, devlet ve belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime, kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma, bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime, belediyenin gücü ve nüfusunu şahsi güç ve çıkar olarak kullanmayacağıma, yeşili ve maviyi koruyacağıma, Marmaris halkı önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim" sözlerini kullandı. - MUĞLA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, seçim öncesi çıkan asılsız haberlere sandıkta cevap verileceğini belirtti. Bekin, medyanın partiye eşit yaklaşmadığını ve bazı kamu kurumlarının tarafsızlığını kaybettiğini ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda düzenlediği mitingde, rakibi Altınok'un çocuklarını KPSS sınavına girmeden istisnai kadroyla memur yapmasını eleştirdi ve mülakat sisteminin hala kaldırılmadığını belirtti. Yavaş, hükümeti değiştirmenin tam zamanı olduğunu söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'da partisinin mitinginde konuşarak İstanbul adaylarının çekilmesi için 3 şartını tekrarladı.
Hatay'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 25 göçmen yakalandı. Aracın bagaj kısmına saklanan 2 şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı. Yakalanan göçmenlerin barınma ve nakillerini sağlayan 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Valiliği, 2 Nisan'dan itibaren 5 gün süreyle kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik, alınan kararın İl İdaresi Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayandığını belirtti. Yasak kapsamında tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting gibi etkinlikler yasaklanmıştır.
Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti yetkilileri saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve seçim sonuçlarının Konya'ya büyük hizmetler getireceğine inandıklarını belirtti. Belediye başkanları da Konya için canla başla çalıştıklarını ve destek istediklerini ifade etti.
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.
Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yılmaz, AK Parti adayı Nevzat Karatay'a destek isteyerek, 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce Milli İrade Bayramını kutlamayı istediklerini belirtti. Yılmaz, konuşmasında huzur, güven ve demokrasi vurgusu yaparak, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını sürdürmek için son düzenlemeleri yaptıklarını ve süreci hızlandırmak istediklerini söyledi. Kamikava, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, Filistinli mültecilere destek konusunda UNRWA'nın uluslararası toplumda yaygın kabul gören vazgeçilmez role sahip olduğunu vurguladı.
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