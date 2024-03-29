Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Görevine Sadık Kalacağına Yemin Etti - Son Dakika
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Politika

Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Görevine Sadık Kalacağına Yemin Etti

Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Görevine Sadık Kalacağına Yemin Etti

Marmaris Cumhur İttifakı adayı Serkan Yazıcı, seçilmesi halinde Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı kalacağını, kamu kaynaklarını israf etmeden kullanacağını ve partizan faaliyetlerden kaçınacağını belirterek görevine sadık kalacağına yemin etti.

29.03.2024 17:52  Güncelleme: 18:04
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur ittifakı adayı Serkan Yazıcı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Marmarislilere 'görevini kötüye kullanmayacağına 'dair yemin mesajı yayınladı.

Marmaris Cumhur ittifakı adayı Serkan Yazıcı yayınladığı mesajında, 'Marmaris'imiz uygun görür ve belediye başkanı olarak bizi göreve getirirse' girişi ile yaptığı yeminde "Atatürk İlke ve İnkilapları'na bağlı kalacağıma, Kamu kaynaklarını halkının menfaatleri doğrultusunda, israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma, kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak hemşerilerimizin güvenini sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağıma, devlet ve belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime, kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma, bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime, belediyenin gücü ve nüfusunu şahsi güç ve çıkar olarak kullanmayacağıma, yeşili ve maviyi koruyacağıma, Marmaris halkı önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim" sözlerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Görevine Sadık Kalacağına Yemin Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Görevine Sadık Kalacağına Yemin Etti - Son Dakika
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