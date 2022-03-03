Mart ayı Kepez'de festival ayı olacak - Son Dakika

Kepez'de Mart ayında Kitap Fuarı, E-SPOR Festivali ve Antalya Bilim Fest'in düzenleneceğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü "Türkiye bilgi şöleni, kültür sanat şöleni, fikir şöleni, bilim ve teknoloji şöleni için Kepez'de buluşuyor" dedi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında 23'ü yazılı, 7 tanesi önerge olmak üzere toplam 30 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında toplanan meclis, yoklamanın yapılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Başkan Tütüncü'nün, mecliste grubu bulunan partilerin sözcülerine söz vermesinden sonra, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Mart ayının kahramanlık tarihi bakımından son derece önemli bir ay olduğuna değinen Başkan Tütüncü, " Çanakkale'nin o isimsiz kahramanlarını, harp meydanlarının cengaver yiğitlerini, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin, makamlarını ali eylesin" diye konuştu.

"Tarih büyüklerimiz hürmetle anıyorum"

Antalya'nın Fethine de değinen Başkan Tütüncü, Antalya'nın 5 Mart 1207 yılında fethedildiğini bu yıl 815. Yıl dönümünün kutlandığını söyledi. Antalya'nın fethinin, Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelme ülküsüne idealine de kapı aralayan, destek veren bir olgu olduğunu belirten Başkan Tütüncü, " Hala Alanya tersanesinde, hala Alanya'da denizcimiz Barbaros Hayrettin Hazretlerinin ayak izleri bulunmaktadır. Bu gelişmeye vesile olan, bu güzel yurdu bizlere yurt kılan, vatan kılan başta Alparslan olmak üzere bütün komutanlarımıza, bütün fatihlerimize bir kez daha şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Sultan Alparslan da bizimdir, Fatih Sultan Mehmet Han da bizimdir, Sultan Abdülhamit Han'da bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. ve ülkemizin dört bir tarafında teneffüs ettiğimiz hürriyet ortamını bizlere armağan eden bütün tarih içerisindeki büyüklerimizi bu vesileyle hürmette anlıyorum"dedi.

"4. Kepez Kitap Fuarı"

4 Mart Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan Kepez Kitap Fuarına da değinen Başkan Tütüncü, " Yüzlerce yazar, yayınevi ve binlerce ziyaretçinin katılacağı bir etkinliğe imza atacağız. Bilgi şöleni, kültür sanat şöleni, fikir şöleni 13 Mart'a kadar devam edecek" diye konuştu.

"E-SPOR festivali"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 19-20 Mart tarihleri arasında üniversite ve lise gençlerinin çok dikkatini çeken E-SPOR Festivali'nin Türkiye'nin dört bir tarafından katılımcılarla yapılacağını da duyurdu. Ay sonunda Antalya Bilim Fest'in de yapılacağını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Gençlerimizi, çocuklarımızı, bilimle ilgilenen herkesi ilgilendirecek özel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ufuk açıcı, İstikbal Göklerdedir vecizesinin, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini en güzel şekilde anlamış kavramış nesillerle buluşturacak son derece önemli bir etkinlik olacak " diye konuştu.

"Görevlendirmeler yapıldı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Mart ayı gündemine yönelik gerçekleştirdiği konuşmasının ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan Antalya Kepez A.Ş'nin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından Yusuf İşeri AK Parti görevlendirildi. Meclisin 29. Maddesinde yer alan Antalya Pamuklu Dokuma İnşaat Mühendislik Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Turizm Sanayii A.Ş'nin 2022 yılı Mart ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen temsilci üye olarak Ali Fidan (AK Parti) görevlendirildi. - ANTALYA