MASKİ, Ferdi Zeyrek'in su açıklamalarıyla ilgili hukuki süreç başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MASKİ, Ferdi Zeyrek'in su açıklamalarıyla ilgili hukuki süreç başlattı

MASKİ, Ferdi Zeyrek\'in su açıklamalarıyla ilgili hukuki süreç başlattı

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in lansman toplantısında yaptığı konuşmada suların asbest ve nitrat seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etmesinin üzerine MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

06.03.2024 17:52  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in lansman toplantısında yaptığı konuşmada suların asbest ve nitrat seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etmesinin üzerine MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in projelerini açıkladığı lansman toplantısında içme suları ile ilgili yaptığı 'asbest ve nitrat oranları yüksek. Kanser maddesi içeriyor ve insan sağlığına çok zararlı' açıklamalarına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, projelerini açıkladığı lansman toplantısında içme suları ile ilgili yaptığı açıklamasında, 'Sularımız içilemiyor. Asbest ve nitrat oranlarımız çok yüksek. Çeşmelerimizden akan su resmen kanserojen. Kanser maddesi içeriyor ve insan sağlığına çok zararlı. Öncelikle yapacağımız arıtma tesisleri ile şunu hedefliyoruz. Artık çeşmelerden akan su içilebilir hale gelecek' ifadelerini kullanmıştır. Dayanağı olmadan yapılan bu açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır. İlimiz genelinde içme ve kullanma suyu ile ilgili analizler hem Genel Müdürlüğümüz hem de yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak yapılmakta, yapılan bu analizler kurumumuz tarafından yakından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarında bahsi geçen nitrat parametresinin tespit edilmediği ve ayrıca çok uzun yıllardır aynı su havzalarını kullanmamıza rağmen hiçbir dönemde nitrat parametresi görülmemektedir. 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te de asbest ile ilgili herhangi bir parametre bulunmamaktadır. 17 ilçemizde bulunan klorlama dezenfeksiyon ekiplerimiz tarafından mesai mefhumu gözetilmeksizin, düzenli olarak içme suyu depolarına klor tedariki ve içme suyu şebekesinde bakiye klor ölçümü, mikrobiyolojik ve bakiye klor uygunluğunun devamı için günlük bakiye klor takibi yapılmaktadır. Buna istinaden yetkili kurum tarafından 2022 yılında yapılan bakiye klor ölçümlerinde yüzde 96, 2023 yılında yüzde 98 ve 2024 yılı ilk üç ayında yapılan ölçümlerde bakiye klor başarı oranının yüzde 96 olduğu görülmektedir. İdaremiz klorlama ve dezenfeksiyon ekibine ek olarak, başta merkez Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisimiz olmak üzere il genelinde mevcutta bulunan içme suyu arıtma tesislerimizin; bakım, onarım ve kontrollerini yapmak üzere üç ekibimiz görev yapmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ekiplerimiz program dahilinde mevcut tüm içme suyu arıtma tesislerimizi dolaşarak kimyasal eksiklikleri gidermekte, arıza giderimi, tesislerimizin fiziki temizlikleri ve tesis giriş-çıkış numunelerinin alınmasına müteakip ters yıkama işlemleri yapmaktadır. Dolayısı ile İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz ile vatandaşlarımıza sağlıklı su temin edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın içme suyunu gönül rahatlığıyla tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, kamuoyunu yanıltmamak adına bu tür söylemlerin araştırılarak yapılması ve ilgili kurumlardan bilgi alınması önem arz etmektedir. Bahse konu dayanağı olmayan açıklama ile ilgili hukuki süreç tarafımızdan başlatılmıştır. Doğruluğu araştırılmadan yapılmış mesnetsiz söylem ve iddiaların yersiz olduğunu, halkı yanlış bilgilendirmenin ve infiale yol açacak açıklamaların yapılmasının doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, Manisa, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MASKİ, Ferdi Zeyrek'in su açıklamalarıyla ilgili hukuki süreç başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya: Evet ,manisa şebeke suyu acımsı. 0 0 Yanıtla

17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:31 Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok’a çağrı: Bir önce gel, teslim ol Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok'a çağrı: Bir önce gel, teslim ol
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 18:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: MASKİ, Ferdi Zeyrek'in su açıklamalarıyla ilgili hukuki süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement