Politika

MCM BLACK SEA Komutası Bulgaristan'a devredildi

ANKARA - MCM BLACK SEA Komutası, 15 Ocak'ta Varna'da icra edilen törenle Bulgaristan'a devredildi.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "üçlü girişim" kapsamında; Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası (MoU-Memorandum of Understanding) 11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştı.

MCM Black Sea komutası; 2 Temmuz 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütüldü. 15 Ocak tarihinde Bulgaristan'a devredilen komuta ülkelerin baş harflerinin sıralamasına göre altı aylık periyotlarla dönüşümlü olarak üstlenilecek.

Devir teslim törenine; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov katıldı.