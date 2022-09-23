MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem (2) - Son Dakika
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MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem (2)

23.09.2022 17:48
MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem (2)

ÖZEL EĞİTİM OKULUNU ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz'in daveti üzerine Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nu ziyaret etti.

ÖZEL EĞİTİM OKULUNU ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz'in daveti üzerine Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı yıllardan beri özel eğitim ihtiyacı olmayan öğrencilere nasıl kaliteli hizmet vermek için çalışıyorsa aynı zamanda özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklarımıza da gerek kaynaştırma ve bütünleştirme, gerek evde eğitim, gerekse de özel eğitim okullarında eğitim vererek eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde her türlü desteği vermeye devam ediyor. Kaynaştırma ve bütünleştirmede veya özel eğitim sınıflarında, özel eğitim anaokulunda, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okullarında, hastanede veya evde eğitim alan yaklaşık 453 bin 29 öğrencimiz var. Bakanlık olarak bu çocuklarımızın yaşam becerilerini artırma ve kaliteli eğitim almaları için, eğitimden uzak durmamaları için her türlü desteği, taşımalı eğitim de dahil olmak üzere öğleleri ücretsiz yemekler de dahil olmak üzere her türlü desteği veriyoruz" dedi.

'TAŞIMALI EĞİTİME 7 MİLYARLIK BÜTÇE AYIRDIK'Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Bakan Özer, şunları kaydetti: "Bununla ilgili çok önemli bütçeler de kullanılıyor. Taşımalı eğitim için yılda yaklaşık 7 milyarlık bir bütçe var. Aynı zamanda burslarla ilgili, yardımcı kaynaklarla ilgili, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıyla ilgili ve bunu yapmaktan da büyük bir keyif alıyoruz, çünkü bugün beni bu okula davet eden Asyalarımızın gerçekten sağlıklı ortamlarda vakitlerini geçirmeye, eğitim almaya ve hayattaki dayanıklılıklarını arttırmaya ihtiyacımız var. Onun için tüm çalışma arkadaşlarımızla böylesine ortamlarda bulunup bu ortamların niteliğini arttırmayla ilgili çalışmaktan yorulmadan mutluluk duyuyoruz. Asya'ya tüm sınıf arkadaşlarına da başarılar diliyoruz."

Bakan Özer ayrıca Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.


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Milli Eğitim Bakanı Özer, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti Açıklaması MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ankara, Asya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MEB'den bireyselleştirilmiş eğitimi öne çıkaran dijital sistem (2) - Son Dakika

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