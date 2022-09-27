TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

27.09.2022 10:46
TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer'e Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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