TBMM'de Genel Kurul'unda vekillere hitap ederken bir anda su içen İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, salondan yükselen sesler üzerine şeker hastası olduğunu ve oruç tutmadığını söyledi.
Genel Kurul'dan "Unuttun unuttun" sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığını belirterek "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Meclis kürsüsünde su içen milletvekili 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı - Son Dakika
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