CHP\'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında geçmişteki başörtüsü sorununa değinen Ayan, "Şükür ki 28 Şubatlarda ezilen kadınlarımızı milletimizin Yüce Meclisi'ne taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı." dedi.

"SENİN DE Mİ BAŞINI AÇTILAR?"

Ayan'ın konuşması sürerken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?" ifadesi tartışmanın fitilini ateşledi.

"KADINA ŞİDDET UYGULAMADAN DİNLEMEYİ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Tahtasız'ın sözlerine kürsüden anında cevap veren Ayan, şöyle konuştu:

"Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi. Merak etmeyin. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz. Ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün meclisimize bakıyorum. Genel Kurul'umuza genel kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum. Ve diyorum ki şükür ki şükür ki şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim. Bu gerici zihniyeti yerle bir eden, şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum."