CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde - Son Dakika
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Politika

CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde

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Meclis'te kürsüde konuşma yapan AK Parti Milletvekili Nilhan Ayan, geçmişteki başörtüsü sorununa değindiği esnada CHP Milletvekilinden gelen "Senin de mi başını açtılar?" sorusuna sinirlendi. Ayan, "Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi." şeklinde karşılık verdi.

19.12.2024 12:41
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında geçmişteki başörtüsü sorununa değinen Ayan, "Şükür ki 28 Şubatlarda ezilen kadınlarımızı milletimizin Yüce Meclisi'ne taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı." dedi.

"SENİN DE Mİ BAŞINI AÇTILAR?"

Ayan'ın konuşması sürerken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?" ifadesi tartışmanın fitilini ateşledi.

"KADINA ŞİDDET UYGULAMADAN DİNLEMEYİ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Tahtasız'ın sözlerine kürsüden anında cevap veren Ayan, şöyle konuştu:

"Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi. Merak etmeyin. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz. Ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün meclisimize bakıyorum. Genel Kurul'umuza genel kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum. Ve diyorum ki şükür ki şükür ki şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim. Bu gerici zihniyeti yerle bir eden, şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum."

CHP\'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde

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Son Dakika Politika CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • hakan null:
    Arabın paçavrasından bırakmadınız mk 42 140 Yanıtla
    M M:
    Null...yurt dışından yazınca erkek oluyorsun..fark ettimde 0 0
    huseyin k:
    :) küfretmeyin arkadaşlar. lütfen yapmayın. 0 0
    caps lock:
    arap değil. aslen yahudiden gelir. 0 0
  • Mustafa:
    hadsiz derken admin. senin işin haber içeriğine yorum yapmakmı yoksa habercilikmi.Neye göre kime göre hadsiz diyorsun veya yanlı (atv gibi) haber mi yapıyorsun. 90 91 Yanıtla
    Ramo:
    Halk TV gibimi yapsınlar 0 0
  • ferhat eser:
    cehape kapatılmalıdır Net 96 66 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Anana kapatim ferhat 0 0
  • Özden Acar:
    oyları iyice düştü... sıkışınca ya başörtü meselesi yada vatan millet Sakarya vs yıllardır hep aynı konular hep aynı laflar... 101 57 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan:
    onlar chp dede yok. özgür bey oturdu yemeye başladı. ne proje ne birşey 0 0
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SON DAKİKA: CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde - Son Dakika
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