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Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var - Son Dakika

Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var

09.12.2021 21:43
Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var

Son günlerde küfür tartışmaları ile tepki çeken Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı TBMM'ye taşındı. Genel Kurul'da konuyla ilgili açıklama yapan ve Acun Ilıcalı'ya da tepki gösteren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" sözlerine yer verdi.

Son günlerde konuğunun ailesine ettiği küfürle gündem olan komedyen Hasan Can Kaya ve Konuşanlar programı Meclis'te de tartışıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programıyla ilgilisert sözler sarf etti.

"KONUŞANLAR ÇUKURDUR"

Konunun ofansif mizah denilerek geçiştirilemeyeceğini ifade eden Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür. Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez." dedi.

"ACUN ILICALI İSMİ MERCEK ALTINA ALINMALI"

Sahne ve seyirci ilişkisinin bir saygı temeli üzerine kurulu olduğunu belirten Kaşıkçı şöyle devam etti:

"Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocaklarından yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır."

Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı, Milletvekili, Hatay, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var - Son Dakika
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