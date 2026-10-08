Meclis'te işgal sözü tartışma yarattı, AK Partili Yusuf Beyazıt Başkanvekili seçildi - Son Dakika
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Meclis'te işgal sözü tartışma yarattı, AK Partili Yusuf Beyazıt Başkanvekili seçildi

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TBMM'de işgal tartışması yaşanırken AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Bekir Bozdağ'ın yerine Başkanvekilliğine seçildi. Özlem Zengin, Berna Laçin'in 'İzmir daha evvel de işgal edilmişti. Korkma.' sözünü okuyup 'Bu bir işgal midir?' diye sordu; bu soru tartışma yarattı.

'BU BİR İŞGAL MİDİR?'

Sermaye piyasasına ilişkin bölümün tamamlanmasının ardından TBMM gündemine geçildi. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmalarının ardından grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldığı bölüme geçildi. Bu bölümde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şunları söyledi:

"Ben de ifade özgürlüğünden yanayım, insanlar fikirlerini sonuna kadar ifade etsinler, bu hesapların kapatılmasını asla doğru bulmuyorum ama şunu da doğru bulmuyorum: Bir okuyabilir miyiz, Sayın Berna Laçin ne yazmış? Bununla ilgili olarak gözaltına alınmasın ama şu ifadeyi de şu Genel Kurul'da bir okuyalım. Bu nasıl bir şeydir yani? 'İzmir daha evvel de işgal edilmişti. Korkma.' Böyle söylüyor. Bu bir işgal midir?"

'DÜPEDÜZ İŞGALDİR'

AK Partili Zengin'in konuşması sırasında araya giren İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, 'Düpedüz işgaldir', Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, 'Kazanmadığınız bir yeri bu şekilde almak nedir?' derken, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise, 'İşgal değil de ele geçirme olabilir' dedi. Bunun üzerine Zengin, "Bakın bu değildir; ne olduğunun adını beraber koyarız, tartışırız, ayrı bir konudur ama bunu nasıl savunursunuz? Bu hesapların kapatılmasını asla doğru bulmuyorum, doğru bulmuyoruz ama bu arada da bu ifadenin böyle kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Bunu da söyleyelim, başka türlü ifade edilsin. Bu bir işgal mi?" diye konuştu.

AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BEYAZIT MECLİS BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ

Grup başkanvekillerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından seçim kısmına geçildi. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yerine, AK Parti Meclis grubu Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı aday gösterdi. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda Beyazıt, Meclis Başkanvekilliği görevine seçildi.

Öte yandan MHP, İdare Amirliği görevine Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ı aday gösterdi. Yapılan oylama sonucunda Taytak, İdare Amiri seçildi.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi 8 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA
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