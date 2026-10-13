Meclis'te Mekke anlaşması önergesi reddedildi, yeter sayı yokluğu oturumu kapattı - Son Dakika
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Meclis'te Mekke anlaşması önergesi reddedildi, yeter sayı yokluğu oturumu kapattı

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TBMM Genel Kurulu'nda Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve sermaye piyasaları önerileri görüşüldü. DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol'un önerileri kabul edilmedi; Yeni Parti'nin önerisi oylanmadan önce yeter sayı bulunamayınca birleşim yarın 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Parti, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin "sermaye piyasalarına", CHP'nin "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin Grup önerisi üzerine konuşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin detayları medyadan öğrendiklerini belirtti.

Anlaşmanın bir an önce Meclis'e getirilmesini isteyen Güzelmansur, "Nasıl olur da gelişmeleri verildiği kadarıyla basından öğreniriz? Anlaşmanın tam metni neden açıklanmıyor? Türkiye hangi durumlarda anlaşma ülkelerine destek verecek? Türkiye'nin hangi sorumlulukları üstleneceğini kim belirleyecek? Bu soruların cevabını bilmek hem Gazi Meclisimizin hem milletimizin hakkı değil mi?" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, "3 yıldır Gazze'ye bir çuval unu sokamayanların, birilerinin Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin ve uzmanlarının ifadesiyle 'Orta Doğu'nun NATO'sunu kurma hevesi kursaklarında kalacak. İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha tarihin doğru yerinde duracak, zalimin değil mazlumun yanında yer alacak anlaşmalara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, anlaşmanın İran'ı çevrelemek için ABD ve İsrail tarafından gündeme getirildiğini ileri sürerek, "İran'la sınırı olan ve güçlü ordusu olan bir Müslüman ülkenin bu hattın önüne sürülmesidir. Şunu açıkça söylüyoruz, Türk askeri başkalarının stratejik hesaplarının maşası olamaz. Türkiye'nin gücü kimsenin cephesine asker yazdırmasından değil bağımsız ve dengeli dış politikasından gelir. Bu anlaşma, Meclis'i devre dışı bırakan usulüyle, gizlenen içeriğiyle ve ülkemizi sınır komşumuzla karşı karşıya getirecek sonuçlarıyla milli çıkarlarımıza aykırıdır." görüşlerini savundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, dünya güvenlik mimarisinin çok derin krizlerin içerisinde olduğunu belirtti.

Bu mimarinin temel parametrelerinin değiştiğini anlatan Kamaç, "Elbette ki her bir ülkenin güvenlik endişesi meşrudur, uluslararası anlaşmalar yapması meşrudur ama bu anlaşmanın sonucunda kim kazanıyor, kimin çıkarları esas alınıyor, buradan olaya bakmak gerekiyor. CHP'nin önergesini destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, anlaşmaya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Suudi Arabistan bir savaş halinde, orada görüyoruz ki bir çatışma halleri var. Barışın olmadığı bir ortamda siz kalkıyorsunuz Mekke'de böyle bir ortak savunma anlaşması yapıyorsunuz. Bu anlaşmaların bir kere seyrine aykırı, bu anlaşmaların ortak aklına aykırı." sözlerini sarf etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, bugün yalnızca 3 ülke arasındaki bir savunma anlaşmasının değil, bölgenin geleceğini, milletin güvenliğini ve Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği sorumluluğu ilgilendiren önemli bir gelişmeyi değerlendirdiklerini aktardı.

7 Ağustos 2026'da Mekke'de, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, değişen küresel dengeler ve giderek karmaşıklaşan güvenlik tehditleri karşısında atılan stratejik bir adım olduğuna işaret eden Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, güvenlik anlayışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçmektedir. Bölgesel savaşlar, terörizm, sınır aşan tehditler, siber saldırılar, enerji güvenliği sorunları ve savunma teknolojilerindeki hızlı dönüşüm devletlerin güvenlik politikalarını yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Böylesi bir dönemde ülkelerin kendi güvenliklerini yalnızca başkalarının kararlarına, imkanlarına ve önceliklerine bağlaması yeterli değildir. Her ülkenin kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi kadar dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı işbirlikleri geliştirmesi de büyük önem arz etmektedir.

Türkiye olarak bizim anlayışımız nettir. Güçlü olmak, savaş istemek değildir. Güçlü olmak, barışı koruyabilecek imkana sahip olmaktır. Caydırıcılık, çatışmayı büyütmenin değil çatışmayı önlemenin araçlarından biridir. Bizler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bu anlayış çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Anlaşmanın temelinde 3 ülke dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmıştır."

Özen, anlaşmanın ilerleyen günlerde Meclis'e sunulacağına ve onaylanması halinde yürürlüğe gireceğine dikkati çekti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Partinin Grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, verilen aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA
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