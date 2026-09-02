Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın Leipzig Havalimanı'na düzenlenen saldırıya karıştığı iddiaları üzerine, Avrupa ülkelerinin liderlerini Kiev rejiminin terörizminin destekçileri olarak nitelendirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının kanadında patlayıcı yüklü bir dron bulunmasıyla ilgili olarak bütün bulguların planlanan saldırı için gerekli teknik bilgi ve ekipmanın Rusya tarafından sağlandığını, saldırıyı gerçekleştirmek üzere ise "alt düzey ajanların" görevlendirildiğini gösterdiğini açıklamıştı. Almanya'ya yanıt Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi. Medvedev, Moskova'nın Leipzig Havalimanı'na düzenlenen saldırıya karıştığı iddiaları üzerine, Avrupa ülkelerinin liderlerini Kiev rejiminin terörizminin destekçileri olarak nitelendirdi. Medvedev, " Berlin, Rusya'yı Leipzig Havalimanı'na yönelik kanıtlanmamış bir saldırıyla suçladı. Almanya'nın mevcut liderliğinin izlediği neo-Nazi ve şiddetli Rus düşmanlığı çizgisi göz önüne alındığında, bu uydurma sabotaj eylemi, onların günahlarına karşı verilebilecek en hafif ceza niteliğindedir" diye yazdı. Medvedev, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil havacılığa yönelik tehditlerinin, Avrupa tarafından desteklenen devlet terörizmine doğru atılmış bir adım olduğunu vurguladı.