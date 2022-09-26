Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim - Son Dakika
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Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim

26.09.2022 17:22
Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim." şeklinde konuştu.

2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi, daha sonra katıldığı Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı'nın milli konularda daha net ve tutarlı olduğunu, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.

"6+1 MASA ÇIKMAZ SOKAKTIR DÜŞÜNCEM DEVAM EDİYOR"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın, "net ve tutarlı" gözüktüğünü ifade eden Çelebi, "6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.

"GÜL-HDP DENKLEMİ KAOS VE İSTİKRARSIZLIK GETİRİR"

Çelebi, şunları kaydetti:

"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."

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Bağımsız Milletvekili Çelebi: 'Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim' Bağımsız Milletvekili Çelebi: 'Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim'

Mehmet Ali Çelebi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim - Son Dakika


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