Mehmet Altıngöz Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Mehmet Altıngöz Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

Mehmet Altıngöz Yeniden Refah Partisi\'nden İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Mehmet Altıngöz, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve çözüm üretme kapasitesinin kalmadığını belirtti. Gelecek için bağımsız bir yol izleyeceğini ifade eden Altıngöz, Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

03.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:16
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Mehmet Altıngöz, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi çatısı altında, Hatay İl Kuruculuğu, Dörtyol, Payas ve Erzin İlçe Kurucu Başkanlığı, Genel Merkez ARGE Başkan Yardımcılığı, Amasya İl Sorumluluğu, 28. Dönem Ankara Milletvekilliği Adaylığı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkan Adaylığı gibi görevlerde bulunan Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcılığı görevi sırasında, yazılan kitapların tamamında proje yazarlığı ve proje koordinatörlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Altıngöz Partisinden İstifa etti.

"Ülkemizin geleceği için mutlaka çözüm üretmem gerektiğine inanıyorum"

İstifa sürecine dair açıklama yapan Altıngöz, "Ben, ülkesine karşı sorumluluğunu bilen ve ülküsüne bağlı bir Türk genci olarak, ülkemizin geleceği için mutlaka çözüm üretmem gerektiğine inanıyorum. Yeniden Refah Partisi'nin mevcut yapısıyla bu çözümleri sunamayacağını düşündüğüm için partideki üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"Malasef geçmişin kirli ağlarına takıldık"

Açıklamasının devamında Partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan Mehmet Altıngöz "Geldiğimiz noktada, partimizin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve ülkemizin geleceği için ihtiyaç duyulan çözümleri üretemediğini üzülerek gözlemliyorum. Partimiz çatısı altında milli görüş ruhunu yansıtmayan kişilerin varlığı ve bu kişilerin eylemleri, benim gibi birçok gencin siyasi olarak önünün kesilmesine yol açmıştır. 'Burada Gelecek Var' sloganı ile çıktığımız yolda malasef geçmişin kirli ağlarına takıldık" dedi.

"Baki olan Türk milleti ve onun sarsılmaz iradesidir"

Türkiye için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Altıngöz, "Bizler istikbalini, milletin istikbaline bağlamış Türk gençleri olarak, millete hizmet yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyasi partiler devletine milletine bayrağına ve ülküsüne bağlı gençler için sadece araçtır. Baki olan Türk milleti ve onun sarsılmaz iradesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mehmet Altıngöz Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika

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