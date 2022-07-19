Mehmet Ellibeş: "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor" - Son Dakika
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Mehmet Ellibeş: "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor"

19.07.2022 14:36
Mehmet Ellibeş: "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor. Dün uçak inmiyor, araç geçmiyor, hasta yok diye kötüledikleri ne kadar dev hizmet varsa hepsi ülkemize, şehirlerimize, milletimize değer katıyor, katkı sağlıyor. Osmangazi Köprüsü'nden 9 günlük tatilde yaklaşık 500 bin araç geçti. Köprü sayesinde İzmit hem trafikten hem de kirlilikten kurtuldu" dedi.

Mehmet Ellibeş, İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. Ellibeş, "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ise eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Dün araç geçmiyor, uçak inmiyor, hasta yok diye karşı çıktıkları dev hizmetlerin bugün ne kadar gerekli olduğu rakamlarla da ortaya çıkıyor. En basiti, 'Geçmediğimiz köprüye para ödüyoruz' diyerek açıldığı günden bu yana karaladıkları Osmangazi Köprüsü'nden 9 günlük tatil döneminde günde ortalama 54 bin araç geçti. Bu da yaklaşık 500 bin araç ediyor. Daha önce bu araçlar İzmit Körfezi'ni dolaşıyor, şehrimizden geçiyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde İzmit hem yoğun araç trafiğinden ve bunun oluşturacağı kirlilikten korundu, hem de bu köprüyü kullananlar zaman ve yakıt tasarrufu yaptı. Garanti karşılama oranını yüzde 116 karşılayarak para kazandıran köprü, vatandaşımıza da 140 milyon TL tasarruf sağladı. Bütün bunları ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Ellibeş, Tragger, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Ellibeş: 'Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor' - Son Dakika

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