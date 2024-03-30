Mehmet Kasapoğlu: Karşıyaka Stadyumu\'nun yapımı engellendi

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Biz İzmir'de 3 stadyum projelerimizle yola çıktık. Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak stadyumu ve üçünün temelini de birlikte attık. Bizzat Karşıyaka Stadı'nın temel atma törenine katıldım. Türkiye'de her zaman üretimin, gelişimin önünde engel olan bir zihniyet yine aynı şekilde Karşıyaka Stadı'nın yapımını engelledi. Hem Büyükşehir Belediyesi hem diğer kurumlar, kuruluşlar mahkemelere açtıkları davalarla bu süreci akamete uğrattılar" dedi.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, yarın gerçekleşecek olan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündeme gelen Karşıyaka Stadyumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Kısa bir sürede, 20 yılda 40'tan fazla stadyum inşa eden başka bir ülke yoktur. Türkiye artık çok modern stadyumlara sahip. Dünyanın en modern, en yeni stadyumları Türkiye'de. Bu statlardan ikisi nerede? İzmir'de. Göztepe Stadyumu ve Alsancak Stadyumu. Biz İzmir stadyum projelerimizde özellikle yolun başında 3 stadyumla yola çıktık. Göztepe Stadyumu, Karşıyaka Stadyumu ve Alsancak Stadyumu ve üçünün temelini de birlikte attık. Ben bizzat Karşıyaka Stadyumu'nun temel atma törenine katıldım. Türkiye'de her zaman üretimin, gelişimin önünde engel olan bir zihniyet yine aynı şekilde Karşıyaka Stadyumu'nu maalesef ne yaptı? Engelledi. Hem Büyükşehir Belediyesi hem diğer kurumlar, kuruluşlar mahkemelere açtıkları davalarla ne yaptılar? Bu süreci akamete uğrattılar. Orada stadyumun temelleri var ama stadyum bu engellemeler vesilesiyle tamamlanamadı" dedi.
"İzmir'i gerçek belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız"
İzmir'i uzun zamandır hasret kaldığı gerçek belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak istediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Vatandaşlarımız 31 Mart'taki tercihleriyle hem ilçelerde hem de büyükşehirde çok güçlü bir destek verecek. İzmir'i hizmet siyasetiyle, İzmir'i eser anlayışıyla buluşturma noktasından yeni bir adım atacağız. Tabii bizim belediyelik anlayışımızda ideolojik yaklaşım yok, ötekileştirmek yok, ayrıştırmak yok. Herkesi hizmete layık gören bir anlayış var. O yüzden inanıyorum ki 31 Mart İzmir için, İzmirliler için hem Büyükşehir'de Hamza Dağ Başkanımızla hem de tüm ilçelerde Cumhur İttifakımızın birbirinden kıymetli adaylarıyla yeni bir dönem olacak. Bu yeni dönemi yine İzmirlerin içerisinde bulunduğu bir yönetim anlayışıyla, ortak akılla hep birlikte ne yapacağız, inşa edeceğiz" dedi.
"Spor devrimi yaptık"
Türkiye olarak bir spor devrimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu spor devriminin çok ama çok farklı birleşenleri var. Bu birleşenlerden biri nedir? Bizim tesis altyapımızdır. Binlerce tesis inşa ettik. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, cimnastiğiyle, atletizmiyle, yüzmesiyle, okçuluğuyla, güreşiyle her alanda herkese hitap eden devasa bir altyapı. Bunları çok kısa bir sürede gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
"Karşıyaka Stadyumu'nu yapmak bizlere nasip olacak"
Karşıyaka'ya Stadyum yapmak kararlı olduklarını ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Elbette Karşıyaka Stadyumu'nu da bitirmeye, bu anlamda Karşıyaka gibi güzide bir kulübümüze, taraftarıyla, camiasıyla, tüm kadrolarıyla çok özel bir camiamıza stadyum kazandırma noktasında kararlıyız. İnanıyorum ki onu yapmak da bizlere nasip olacak. Biz yaptığımız eserlerle gurur duyuyoruz. Yaptığımız eserleri elbette ileriye taşıma noktasında, ihtiyaç olan noktalarda, yenilerini inşa etme noktasında da kararlıyız." - İZMİR
Son Dakika › Politika › Mehmet Kasapoğlu: Karşıyaka Stadyumu'nun yapımı engellendi - Son Dakika
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