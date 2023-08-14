Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlara eşlik etti - Son Dakika
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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlara eşlik etti

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:20

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Kordon'da bulunan bir mekanda şarkı söyleyen vatandaşlara eşlik etti. Kasapoğlu'nun şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Kasapoğlu, 2018-2023 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştır ve İzmir 1. Bölge'den AK Parti milletvekili seçilmiştir.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Kordon'da bulunan bir mekanda şarkı söyleyen vatandaşlara eşlik etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AK Parti'nin seçimlerde de kullandığı, Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyleyen vatandaşlara el sallayan ve şarkıya eşlik eden Kasapoğlu ile beraberindeki heyetin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İZMİR'DEN VEKİL OLDU

10 Temmuz 2018 ve 4 Haziran 2023 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Kasapoğlu, 14 Mayıs Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge'den AK Parti milletvekili seçilmişti.

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Son Dakika Politika Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlara eşlik etti - Son Dakika


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