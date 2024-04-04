Beylikdüzü'nde ikinci döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından aday gösterilen Mehmet Murat Çalık, seçimi kazanmasının ardından bugün mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan aldı.
Beylikdüzü'nde CHP tarafından 2'nci dönemde de aday gösterilen Mehmet Murat Çalık, seçimi kazanmasının ardından bugün mazbatasını teslim almak için İlçe Seçim Kuruluna gitti. Başkan Çalık'ı Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu'nda partililer ve vatandaşlar tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Mazbatayı teslim alan Çalık, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlçe Seçim Kurulu çıkışında basın açıklamasında bulunan Çalık, mutluluğunu dile getirerek, "Tüm yurttaşlarımıza, komşularımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Seçim anı, seçim dönemi çok rahat geçti Beylikdüzü'nde ve tüm yurdumuzda. Bütün siyasi partilerin temsilcilerine, adaylarına yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasimize yakışır şekilde bir seçim dönemi geçirdik. Beylikdüzü'nde ikinci dönemimizde yapacaklarımızda çok iddialıydık. Vatandaşlarımız da rekor oy farklıyla bizim projelerimizin benimsendiğini gösterdi. Bugün mazbatamızı aldık, görevimizin başındayız. Yeni dönemde inşallah güzel işlerle Beylikdüzü'müzü buluşturmaya devam edeceğiz. Biz yeni dönemi Beylikdüzü'nün yıldızlaşan Beylikdüzü olarak tariflemiştik. Geçmişin tecrübeleri ve birikimi ile geleceğe umutla bakıyoruz. Ben İstanbul'da da çok büyük bir zafere ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nde ikinci dönemde de CHP adayı olarak seçimi kazandı - Son Dakika
CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
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