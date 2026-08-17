Mekke Anlaşması'nda Revizyon Çağrısı - Son Dakika
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Mekke Anlaşması'nda Revizyon Çağrısı

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Doğan Bekin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın barış ve kardeşlik odaklı revizyonunu savundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye'nin öncülüğünde barış ve kardeşliği önceleyen politikalarla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yeniden revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı saldırgan politikasının istenilen sonuçları vermediğini ve ABD'nin ciddi yaralar aldığını söyledi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yakın zamanda imzalanan güvenlik odaklı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiği açıklamasının iyi irdelenmesi gerektiğini belirtti.

Bekin, Türkiye'nin ABD destekli siyonist planı geri püskürtebilmesi için bölgede "kucaklayıcı ve birleştirici" politikalara daha çok önem vermesi gerektiğini ifade etti.

Diyalog mekanizmasının süratle harekete geçirilmesinin bölgeyi oluşturan tüm unsurların yararına olacağını dile getiren Bekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde acilen hazırlanacak kapsamlı eylem planı ile tüm bölge aktörlerinin bir araya gelerek, yeni istikrarsızlıklara değil, barış, kardeşlik ve güvenliğe yönelik adımlarla anlaşmazlıkların çözümünü ortaya koymaları artık kaçınılmazdır. 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' yerine daha geniş kapsamlı 'Mekke Ortak Barış ve Kardeşlik Anlaşması'nın ortaya konulması kaçınılmaz bir gerçek.

ABD'nin ortaya koymaya çalıştığı yeni stratejilerle ne yazık ki Orta Doğu'da yeni kırılmalara ve kardeşi kardeşe kırdırmaya yönelik politikalar için adımların atılmakta olduğunu görmek mümkündür. Bunun önünü alabilmek adına Türkiye'nin öncülüğünde barış ve kardeşliği önceleyen politikalarla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yeniden revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Dış Politika, Doğan Bekin, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Politika Mekke Anlaşması'nda Revizyon Çağrısı - Son Dakika

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