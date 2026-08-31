Mekke Savunma Anlaşması'nın İlk Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
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Mekke Savunma Anlaşması'nın İlk Toplantısı İstanbul'da

Mekke Savunma Anlaşması\'nın İlk Toplantısı İstanbul\'da
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları katıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'na imza atmıştı. Anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda aile fotoğrafının ardından başladı.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Toplantıda Suudi Arabistan ve Pakistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları da yer aldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesi, güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi ve ortak caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mekke Savunma Anlaşması'nın İlk Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

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