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Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta! - Son Dakika

Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!

07.12.2021 11:36
Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!

CHP'nin Mersin mitingiyle ilgili sosyal medyada bir tartışmaya tutuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasındaki diyalog siyasetin eril üslubunun geldiği seviyeyi görmek açısından ibret verici oldu.

Son dönemlerde siyaset arenasındaki gerginlik siyasilerin üsluplarına da yansıdı. Bunun son örneğini Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında yaşanan tartışmada gördük.

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Mersin mitingimiz öncesi bir vatandaşımızın feryadı! İşte bu sebeple yüz binler meydandaydı, işte bu sebeple mitingimiz #MilletinSesi oldu!" diyerek bir kadının sözlerinin videosunu paylaştı.

"SENİN GİBİLERİ ÇOK FIRLATTIM"

Başarır'ın paylaşımını alıntılayan Melih Gökçek, "Palavracı Ali Mahir... Sen askerliğini topçu olarak mı yaptın?" diye sordu. CHP'li Başarır da Melih Gökçek'e 'top' iması yaparak, "Evet Melih'çim topçu olarak yaptım. Senin gibileri çok fırlattım" karşılığını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Siyasette üslup dip yaptı! Gökçek ile CHP'li Başarır arasındaki muhabbet 'Top' muhabbeti pes dedirtti
Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında top muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Melih Gökçek, Ali Mahir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında 'top' muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta! - Son Dakika
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