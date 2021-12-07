Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta! - Son Dakika

Son dönemlerde siyaset arenasındaki gerginlik siyasilerin üsluplarına da yansıdı. Bunun son örneğini Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında yaşanan tartışmada gördük.

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Mersin mitingimiz öncesi bir vatandaşımızın feryadı! İşte bu sebeple yüz binler meydandaydı, işte bu sebeple mitingimiz #MilletinSesi oldu!" diyerek bir kadının sözlerinin videosunu paylaştı.

"SENİN GİBİLERİ ÇOK FIRLATTIM"

Başarır'ın paylaşımını alıntılayan Melih Gökçek, "Palavracı Ali Mahir... Sen askerliğini topçu olarak mı yaptın?" diye sordu. CHP'li Başarır da Melih Gökçek'e 'top' iması yaparak, "Evet Melih'çim topçu olarak yaptım. Senin gibileri çok fırlattım" karşılığını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;