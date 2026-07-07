Meloni, NATO Zirvesi için Ankara\'da

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı. Meloni'yi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. Meloni, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.