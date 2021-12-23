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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

23.12.2021 18:16
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak çobanların sigorta primini devlet ödemelidir.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak çobanların sigorta primini devlet ödemelidir. Tarımda çalışan kadınlara sigorta, prim desteği sağlanmalıdır." dedi.

İnce, Balıkesir'de bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, ekonomi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Acilen üretim seferberliği başlatılması gerektiğini belirten İnce, "Saksıları bile ekmeliyiz, çiftçilerden kira almaktan vazgeçin. Hazine arazilerini bırakın millet eksin, ilaçta, gübrede, tohumda, mazotta vergi indirimine acil ihtiyaç var. Çiftçiyi ithalat sopasıyla korkutmayın. Acil bir su kanunu çıkarmamız lazım, Türkiye'nin yüzde 75'i hala vahşi sulamayla sulanıyor." diye konuştu.

İnce, bugünkü politikacılar arasında en ucuz ekmeği kendisinin yedireceğini öne sürdü.

Tarımsal üretimin önemine dikkati çeken İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye'de civcivi avro ile ilacı avro ile alırsan yumurtayı da pahalı yersin. Buzağı, yem, ilaç avro ile olursa eti pahalı yersin. Bu kadar da basit, kopya çekmek de serbest. Söylediklerimi dinlerlerse et de süt de ucuzlar. Yoksa tarlada ucuz, rafta pahalı yemeye devam ederiz. Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak çobanların sigorta primini devlet ödemelidir. Tarımda çalışan kadınlara sigorta, prim desteği sağlanmalıdır. Havza bazlı ürün üretmeye geçmeliyiz. Konya'da mısır ektirirseniz, Konya'yı çökertirsiniz. Mısıra su lazım, su nerde varsa oraya ekeceksiniz. Kanal İstanbul Projesi'ni boş vereceksin, GAP ile Konya Ovası Projesi'yle uğraşacaksın. İktidara da muhalefete de sesleniyorum, aklınızı başınıza alın, akıllı projeler üretin. Marketleri suçlayarak işin içinden çıkmaya kalkmayın."

Muharrem İnce, güçler ayrılığının yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ondan önce de yeni siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu savunan İnce, "Milletvekillerini, genel başkanların isimlerini yazdığı kişileri insanlar seçiyor. Buradan hepsine sesleniyorum. Mertseniz, yüreğiniz varsa, dürüstseniz siyasi partiler kanununu değiştirelim." ifadesini kullandı.

İnce, daha sonra Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Sigorta, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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